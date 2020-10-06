فيديو.. محمد العريان: الحكومة والبنك المركزى تحركا مبكرًا ونجحا فى احتواء أزمة كورونا

كتب محمد أسعد

أثنى الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، على سرعة تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، لاحتواء الآثار الناتجة عن فيروس كورونا.

وقال العريان، خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ، عبر برنامجها كلمة أخيرة، أن سرعة تحرك الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، جاء مبكرًا، مما نجح في تقليل آثار الصدمة الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا ، مشيرا الى أن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا حول العالم كبيرة جداً .

وأضاف العريان ، ينبغي علينا أن نتفهم أولاً أن هذه صدمة كبيرة جداً سواء تحدثنا عن مصر أو أي دول نامية أخرى علينا أن نرى ما الذي مروا به؟ سنجد صادرات أقل لأنك تبيع للآخرين بشكل أقل لأنهم أعلنوا الإغلاق التام ، و تحويلات مالية أقل لأن العاملين بالخارج يرسلون أموالاً أقل ، و سياحة أقل؛ عدد أقل من السائحين يأتون إليك وأرقام أقل فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن الكل ينظر إلى الداخل ولا يستثمر بالخارج ، سواء كانت مصر أو دولة نامية أخرى فإن الضربة كانت قوية ".