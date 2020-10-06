فيديو.. جيهان السادات عن الرئيس الراحل: كنت عارفة أنه هيتعرض لاغتيال وكدبت إحساسى

كتب عامر مصطفى

أكدت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر يوم لاينسى حيث أنه أول إنتصار لمصر منذ سنوات طويلة لكن رغم ذلك ينتابها مشاعر من الحزن لأنهم فقدوا رب الأسرة وهو حدث ليس سهلًا.

وتابعت خلال حوارها إلى الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر العظيمة والتي استضافت فيها عائلة الرئيس الأسبق عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON"، "كنت عارفة في الأيام الأخيرة أنه سيتعرض للاغتيال عبر إحساس كبير بس مكنتش عاوزة أصدقه لحد ماحصل".

وتابعت، "رغم مرور 39 سنة على واقعة الاغتيال، إلا أن الوجع سيظل موجودًا ولايمكن أن ننسى ألم فراق الرئيس أنور السادات".

وتذكرت جيهان السادات، اللحظات الأخيرة قبيل حرب أكتوبر، وقالت:"سألت السادات أودي الأولاد المدارس عادي قالي أه طبعًا، وسيبتهم يروحوا ماعدا بنتي الصغيرة جيهان (نانا) لأني وقتها كنت شفت حلم قلقني وهي وقتها فرحت أنها مش هتروح".