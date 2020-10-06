اليوم السابع
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خالد صلاح
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دراسة تكشف معاناة 8 من كل 10 مرضى مصابين بـ COVID-19 من أعراض عصبية

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 06:00 م
دراسة تكشف معاناة 8 من كل 10 مرضى مصابين بـ COVID-19 من أعراض عصبية أعراض عصبية مرتطبة بكورونا
كتبت إيناس البنا

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كشف الباحثون عن نتائج جديدة شملت أعراضا عصبية تحدث في 8 من 10 مرضى COVID-19 في المستشفى، وتشمل هذه الأعراض آلام العضلات ، والصداع ، والدوخة ، واعتلال الدماغ و "ضباب الدماغ".

قال الدكتور إيغور كورالنيك ، مؤلف مشارك في الدراسة في مستشفى نورث وسترن ميموريال في شيكاغو التى نشرت على موقع " HealthDay": "أن اعتلال الدماغ ، الذي يتميز بوظيفة عقلية متغيرة تتراوح من الارتباك الخفيف إلى الغيبوبة ، هو أخطر مظهر عصبي لـ COVID-19".

اعراض عصبية لكورونا
اعراض عصبية لكورونا

في الدراسة الجديدة ، قام الباحثون بتحليل الرسوم البيانية لأكثر من 500 مريض في المستشفى بسبب COVID-19 داخل نظام Northwestern Medicine الصحي في شيكاغو، وحدد الباحثون الأعراض العصبية لدى 42٪ من المرضى عندما ظهرت عليهم أعراض COVID-19 ، و 63٪ من المرضى عند دخولهم المستشفى ، و 82٪ من المرضى في أي وقت خلال مسار COVID-19.

 

أبلغ العديد من المرضى عن آلام في العضلات (45٪) وصداع (38٪). شوهد اعتلال دماغي ودوخة في ما يقرب من ثلث المرضى، ووجدت الدراسة أيضًا أن 16٪ لديهم اضطرابات في التذوق و 11٪ لديهم اضطرابات في حاسة الشم.

وأظهرت النتائج أنه بعد الخروج من المستشفى ، تمكن 32٪ فقط من مرضى اعتلال الدماغ من رعاية شؤونهم الخاصة ، مقارنة بـ 89٪ ممن لم يصابوا باعتلال دماغي.

أيضًا ، كان معدل الوفيات في المرضى الذين يعانون من اعتلال الدماغ أعلى بكثير (حوالي 22٪) من غير المصابين باعتلال دماغي (3٪) ، وفقًا للدراسة.

وقال المؤلفون في بيان صحفي بالمستشفى: "نتطلع الآن لوصف التأثيرات العصبية طويلة المدى لـ COVID-19 والنتائج المعرفية للمرضى المصابين باعتلال الدماغ المرتبط بـ COVID-19، فنحن ندرس هذا في المرضى الذين خرجوا من المستشفى ، وكذلك في COVID-19" الناقلين لمسافات طويلة "، الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى مطلقًا ولكنهم يعانون أيضًا من مجموعة مماثلة من المشكلات العصبية ، بما في ذلك ضباب الدماغ.

 

وأشار الباحثون  إلى أن "المرضى والأطباء يجب أن يكونوا على دراية بالتردد العالي للمظاهر العصبية لـ COVID-19 وشدة الوظيفة العقلية المتغيرة المرتبطة بهذا المرض".

 


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