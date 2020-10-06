حفل فنى على المسرح الرومانى بسوهاج بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

سوهاج - محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية وجمع كبير من المواطنين احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة على أرض المسرح الرومانى على الكورنيش الشرقى بمشاركة فرق قصر ثقافة سوهاج.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم الكلمة الافتتاحية من قبل قصر ثقافة سوهاج قدمتها كارمن لبيب حول ذكرى انتصارات أكتوبر أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ستظل فى ذاكرة التاريخ نفخر بها دائماً على مر العصور.

يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر أمام ديوان عام المحافظة في الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وبدأت المراسم بقيام المحافظ ومدير أمن سوهاج بمصافحة القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختلفة، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد" أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس جامعة سوهاج، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.