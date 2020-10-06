تحرير 1147 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد عماد سرحان مدير إدارة المرور والعقيد محمد سليمان رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1147 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 298 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و59 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات وفاميه، و63 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 10 سيارات بدون ترخيص وبدون لوحات، و117 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و32 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وتحرير 39 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية، و35 مخالفة بيئة، وتحرير 38 مخالفة خط السير، و33 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و56 مخالفة عدم صلاحية الإطارات والفرامل والأنوار، وسحب 60 رخصة للسير يسار الطريق وزيادة الحمولة.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 51 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و63 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و43 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و54 مخالفة مواقف عشوائية، و31 مخالفة طمس لوحات معدنية، و36 مخالفة تحميل ركاب بالأجر، و36 مخالفة عدم ارتداء الكمامة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.