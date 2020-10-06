تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج الحشيش فى المرج

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة المرج، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سائق 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيس بمنطقة المرج.

وكشفت التحقيقات أن المتهم. سيد.ح. سائق عثر بحوزته على كمية من الحشيش وزنت 250 جرام قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر بترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها.

وكان قسم شرطة المرج تلقي معلومات مفادها قيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وعثر بحوزته علي المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم. وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.