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الولايات المتحدة تدعو أطراف النزاع قرغيزستان لنبذ العنف والتوصل لحل سلمى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:56 م
الولايات المتحدة تدعو أطراف النزاع قرغيزستان لنبذ العنف والتوصل لحل سلمى قرغيزستان
كتب أحمد عرفة

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دعت الولايات المتحدة كل الأطراف فى قرغيزستان إلى نبذ العنف والتوصل لحل سلمى للخلاف، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق تقدم رئيس الوزراء القرغيزى كوباتبيك بورونوف، اليوم الثلاثاء، باستقالته لرئيس الجمهورية سورونباى جينبيكوف، وذلك على خلفية الأزمة السياسية الجارية فى البلاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن وسائل إعلام فى قرغيزستان.

يأتى ذلك بعدما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فى قرغيزستان إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التى أُُجرِيت يوم الأحد، وأدت لاندلاع موجة احتجاجات شعبية ضخمة بعد فوز حزبين مقربين من الرئاسة فيها.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس جينبيكوف أنه لا يزال يسيطر على الوضع فى البلاد بعد اقتحام متظاهرين لمقر الرئاسة والبرلمان ولجنة الأمن القومي، وإطلاق سراح منافسه الرئيسى الرئيس السابق ألماظ بك أتامباييف، فيما نقلت مصادر إعلامية عن المعارضة إعلانها الاستيلاء على السلطة.

 

 

 


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