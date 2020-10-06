اليوم السابع
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العثور على رضيعة ملقاة داخل صندوق سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 09:41 م
العثور على رضيعة ملقاة داخل صندوق سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة مديرية أمن المنيا - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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عثر أهالي مدينة المنيا الجديدة، على طفلة مولودة حديثا وضعها مجهولون داخل صندوق سيارة ربع نقل بمدينة المنيا، على الفور تم إبلاغ أجهزة الأمن التى حضرت لفحص البلاغ.

كان اللواء محمود خليل مساعد، وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مدينة المنيا الجديدة على طفلة ملقاة داخل صندوق سيارة، وبالفحص وانتقال ضباط قسم شرطة المنيا، تبين أن مجهولون وضعوا طفلة رضيعة مولودة حديثاً، داخل صندوق سيارة ربع نقل بجوار عمارة بالحى السادس.

وانتقل ضباط القسم وعلى الفور تم إحضار سيارة إسعاف لاستلام الطفلة وإيداعها بمستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


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