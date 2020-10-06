العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس بجانب ترعة الفاروقية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية فى سوهاج جهودها لكشف واقعة العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر مفصولة الرأس على حافة الترعة الفاروقية بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بعثور الأهالى على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر مجهولة الهوية بناحية العيساوية دائرة المركز ، وعلى الفور انتقل الى مكان الواقعة، العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم، وضباط مباحث المركز، والأمن العام تبين من التحريات والفحص العثور على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر مجهولة الهوية مفصولة الرأس، على حافة الترعة الفاروقية ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وكشف ملابساتها وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة التى تولت التحقيق.