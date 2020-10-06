السيطرة على حريق بسيارة أسفلت بالعاشر من رمضان.. صور

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في سيارة تنقل أسفلت، بالطريق الدائري الإقليمي على حدود مدينة العاشر من رمضان. كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في سيارة ناقلة للأسفلت بالطريق الدائري الإقليمي، على حدود مدينة العاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبو فول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين نشوب الحريق إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وناقلة الوقود، وأن السيارة اصطدمت بالكابينة الخاصة بالناقلة، ما تسبب في انقلاب الناقلة واحتراق الكابينة.



الحريق



جانب من الحريق