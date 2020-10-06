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السفيرة نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم مصرى"

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:35 م
السفيرة نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "اتكلم مصرى" السفيرة نبيلة مكرم
كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

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كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، جهود الدولة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا فى إعادة المصريين المتواجدين خارج مصر، موضحة أنه أثناء تفشى فيروس كورونا بذلت الدولة جهودا كبيرة من أجل إعادة المصريين المتواجدين فى الخارج، وتضافرت جهود الدولة المصرية فى ملحمة إعادة العالقين المصريين فى الخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة "اتكلم مصري" تستهدف بالأساس الحفاظ على الهوية المصرية التى تكمن فى الأعمال الدرامية المصرية والأنشطة الثقافية، موضحة أن مبادرة اتكلم مصرى تستهدف تثبيت الهوية المصرية والثقافة المصرية والمبادئ التى نشأنا عليها.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم أن صفحة مبادرة اتكلم مصرى ستشهد نشر العديد من الأعمال الدرامية المصرية البسيطة لتصل إلى الشباب المصرى بالخارج، بجانب العديد من الأنشطة التى تقوم بها وزارة الثقافة، مؤكدة أن المبادرة بدأت بالفعل فى العديد من الأنشطة، حيث تم عقد العديد من اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع أبنائنا المصريين بالخارج، وتم الحديث عن حرب أكتوبر فى ذكراها الـ47.


نبيله مكرم

وزيره الهجره

انتصارات أكتوبر

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