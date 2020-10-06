الذهب يهبط أكثر من 1% فى السوق الفورية بعد تصريحات ترامب بشأن حزمة اقتصادية

رويترز

سجل الذهب هبوطا بأكثر من 1% في السوق الفورية بعد قول ترامب إنه سيوقف التفاوض على حزمة اقتصادية لتخفيف تداعيات كورونا إلى ما بعد الانتخابات، وانخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب، وكان قد سجل أمس 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر، وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.