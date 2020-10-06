الحديث مع أشخاص من طبقة اجتماعية مختلفة أكثر إرهاقا للعقل.. دراسة تكشف السبب

كتبت سماح عبد الحميد

قد يتطلب إجراء محادثة مع شخص من طبقة اجتماعية مختلفة قوة ذهنية أكبر من التحدث إلى شخص لديه خلفية مماثلة، حيث توصلت دراسة إلى أن تحيز الناس تجاه من هم أكثر ثراءً أو فقرًا منهم يجعل الأحاديث الصغيرة الأساسية أكثر إرهاقًا.

وأجرت الدراسة مسحا على أدمغة حوالى 39 زوجًا من الغرباء أثناء إجراء المحادثات، وأظهر هؤلاء الأزواج من خلفيات مختلفة جدًا، بناءً على تعليمهم أو دخل أسرتهم ، نشاطًا أكبر في جزء الدماغ الذي يُعتقد أنه يدير التحيزات.





ووصف المشاركين في الدراسة شعورهم بمزيد من القلق أثناء الدردشة ، ووجدوا صعوبة في العمل. لم يتم إخبار المشاركين ما إذا كان شخص ما من خلفية فقيرة أو أكثر ثراءً ، لكنهم عملوا على ذلك بناءً على إشارات مثل المظهر والسلوكيات ومدى حسن تحدث الشخص الآخر.

,قالت مؤلفة الدراسة جوي هيرش ، من جامعة كوليدج لندن وجامعة ييل في الولايات المتحدة: "إذا قابلنا شخصًا غير مألوف ، فإن هذه النتائج تظهر أن الدماغ يجب أن يعمل بشكل مختلف لمعالجة ذلك بنجاح.

إذا شعر الناس أنهم يبذلون المزيد من الجهد ، فقد يكون ذلك لأنهم يستخدمون جزءًا من الدماغ لا يستخدمونه بشكل معتاد ، لكن االمأمول من ذلك هو أن الناس يمكنهم إشراك جزء مختلف من دماغهم عندما يشعرون بالتحيز تجاه الآخرين .

وتضمنت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Social Cognitive and Affective Neuroscience ، محادثة لمدة 12 دقيقة لكل ثنائي.

وتم إعطاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا مواضيع للمحادثة بشكل عشوائي ، بما في ذلك موضوعات السيرة الذاتية مثل ما فعلوه في الموضوع الأخير ، والمواضيع الموضوعية ، مثل إخبار شخص آخر بكيفية خبز كعكة.

وكان الأزواج ، الذين كانوا غرباء عن بعضهم البعض ، متطابقين جيدًا من حيث العمر والجنس والعرق ، لكن 19 منهم كانوا مختلفين بشكل كبير من حيث خلفياتهم.

وتراوحت الاختلافات بين الأشخاص الذين تركوا التعليم بعد المدرسة إلى الأشخاص الحاصلين على تعليم جامعي ، ومن أولئك الذين كان دخل عائلاتهم السنوي أقل من 50000 دولار ، إلى أولئك الذين يزيد دخل الأسرة عن 150 ألف دولار .

ووجد الأزواج ، الذين ارتدوا قبعات تتبع نشاطهم الدماغي باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة للكشف عن تدفق الدم ومستويات الأكسجين ، أن أزواجًا من الأشخاص ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للغاية لديهم مستوى أعلى من النشاط في منطقة من الفص الجبهي تسمى الجانب الظهراني الأيسر القشرة الجبهية.

تم اقتراح منطقة الدماغ هذه سابقًا لتلعب دورًا في معالجة الصور النمطية عن الأشخاص الآخرين ، بالإضافة إلى اكتشاف التحيز وإخفائه.

وفي استبيان يتبع مهمتهم ، أفاد المشاركون الذين يقترنون بأشخاص من خلفيات مختلفة بمستوى أعلى قليلاً من القلق والجهد أثناء محادثتهم مقارنة بأزواج من نفس الخلفية.

وقالت المؤلفة الرئيسية أوليفيا ديسكوربث ، خريجة جامعة ييل "أردنا معرفة ما إذا كان الدماغ يستجيب بشكل مختلف عندما تحدثنا إلى الآخرين من خلفية اجتماعية واقتصادية مختلفة. "نحن نعلم الآن أنها كذلك وأن لدى البشر علمًا بيولوجيًا عصبيًا يساعدنا على تجاوز الاختلافات الاجتماعية."

وقال البروفيسور هيرش: 'الرسالة من بحثنا هي أن الناس قد يرغبون في قضاء المزيد من الوقت مع أشخاص مختلفين عنهم ، وإشراك هذا الجزء من دماغهم أكثر.