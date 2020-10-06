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الجالية المصرية بكندا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بأعلام مصر وصور السيسى.. فيديو

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 11:49 م
الجالية المصرية بكندا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بأعلام مصر وصور السيسى.. فيديو جانب من احتفالات الجالية المصرية بكندا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر
كتب سيد خلفاوى

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احتشد العشرات من الجالية المصرية بكندا، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ورددوا الهتافات الوطنية، كما رفعوا علم مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدينة ميسيساجا. وأكد المتواجدون، دعمهم الكامل لمصر، كما أعربوا عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي وللإصلاحات التي قام بها في مصر. وقدم بعض الحضور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما فعله لمصر، معبرين عن فخرهم وسعادتهم برئاسة السيسي لمصر وهتفوا "تحيا مصر ويعيش السيسي".
 
 
وقالت المهندسة نرمين داود من الجالية المصرية بكندا، إن "6 أكتوبر بيفكرنا بانتصارات وعودة الكرامة وبيفكرنا بمصر وكل المصريين في الخارج بيفخروا أنهم بيحتفلوا بيوم 6 أكتوبر".
 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. كما وضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ومصافحة عدد من أفراد أسرته.
 
وتوجه إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.
 
وعقب المراسم ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.
 
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومى المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وتحتفل مصر غدا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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