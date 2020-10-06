الإفراج عن موظفة إغاثة فرنسية بعد 4 أعوام من خطفها فى مالى

رويترز

أطلق سراح موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين التي خطفها متشددون في مالي آواخر عام 2016 وذلك حسبما قالت أسرتها اليوم الثلاثاء، وقال أحد أقاربها على قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "إنها في الطريق إلى باماكو، حتى لو لم تؤكد السلطات الفرنسية ذلك رسميا حتى الآن يمكننا أن نفرح نحن العائلة بتحريرها الليلة".