اليوم السابع
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الإفراج عن موظفة إغاثة فرنسية بعد 4 أعوام من خطفها فى مالى

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 10:29 م
الإفراج عن موظفة إغاثة فرنسية بعد 4 أعوام من خطفها فى مالى الجيش المالى
رويترز

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أطلق سراح موظفة الإغاثة الفرنسية صوفي بترونين التي خطفها متشددون في مالي آواخر عام 2016 وذلك حسبما قالت أسرتها اليوم الثلاثاء، وقال أحد أقاربها على قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية "إنها في الطريق إلى باماكو، حتى لو لم تؤكد السلطات الفرنسية ذلك رسميا حتى الآن يمكننا أن نفرح نحن العائلة بتحريرها الليلة".


الجيش المالى

مالى

أخبار مالى

فرنسا

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