اليوم السابع
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استئصال 20 ورم ليفى من سيدة مع الحفاظ على الرحم.. صور

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 03:27 م
استئصال 20 ورم ليفى من سيدة مع الحفاظ على الرحم.. صور استئصال 20 ورم ليفي من سيدة
كتبت إيناس البنا

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تشكل الأورام الليفية عددا كبيرا من المشاكل على صحة المرأة، والأورام الليفية عبارة عن أورام غير طبيعية تنمو في رحم المرأة أو عليه، وأحيانًا تصبح هذه الأورام كبيرة جدًا وتسبب آلامًا شديدة في البطن وغزارة في الدورة الشهرية.

ولكن في حالات أخرى ، لا تسبب أي علامات أو أعراض على الإطلاق. وعادة ما تكون الأورام حميدة أو غير سرطانية.

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اورام ليفية 2

 

تمكن الدكتور محمد حسن مصطفى أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة، من استئصال عدد 20 ورما ليفيا مع الحفاظ على الرحم لسيدة فى عمر الإنجاب.

وأضح الدكتور محمد حسن فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن الهدف ليس فقط هو الحفاظ على الرحم، بل الحفاظ على رحم سليم معافى تستطيع المرأة من خلاله الإنجاب مع عدم الشعور بألم أثناء الحمل.

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ورام ليفية 3

وأضاف، أن الاورام الليفية قد تؤثر تأثيرات كثيرة على صحة المرأة وعلى حياتها الانجابية لذلك وجب التوعية و توخى الحذر، مع ضرورة إجراء الفحوصات الدورية بانتظام للاطمئان على حالة الرحم والمبيض، والتأكد مع عدم تكون أوارم ليفية والتى تكون أغلبها حميدة فى معظم الأوقات.

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اورام ليفية

 

وأوضح الطبيب، أن بعض الأورام الليفية تسبب نزيفا حادا مما يسبب أيضا الأنيما الحادة، مع  آلام فى الحوض أو أسفل الظهر، وزيادة تقلصات الدورة الشهرية وزيادة التبول، مع وجود حيض تستمر لفترة أطول من المعتاد، مع الشعور بالضغط أو الامتلاء في أسفل البطن.


الأرام الليفية

تضخم البطن

ألم البطن

أورام ليفية بالرحم

أورام ليفية حميدة

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