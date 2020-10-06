استئصال ورم نادر بالرئة والقصبة الهوائية لشاب 31 عاما.. صور

كتبت أمل علام

أجرى فريق طبى من أكاديمية جراحة القلب والصدر بطب عين شمس، أول جراحة نادرة بنجاح، لشاب 31 عاما، تم استئصال ورم نادر من القصبة الهوائية، والرئة اليسرى، استدعت استئصال جزء من القصبة الهوائية وكل الرئة اليسرى.



جهاز الايكموأثناء الجراحة

من جانبه قال الدكتور أحمد الكردانى أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، أن هذه الحالة نادرة، وأجرت العملية بنجاح، بعد اكتشاف وجود ورم نادر بالقصبة الهوائية والرئة اليسرى، وهى حالة نادرة تحدث لواحد في المليون على مستوى العالم، وكان المريض يعانى من التهابات مزمنة بالرئة اليسرى، موضحا أنها أول جراحة يتم فيها استئصال جزء من القصبة الهوائية والرئة اليسرى بالكامل، بواسطة استخدام جهاز الايكمو.



بعد الجراحة

وأوضح، أن هذه العملية تم فيها الاستغناء عن عمل الرئة بالكامل عن طريق أخذ الدم من الوريد الفخذى، وأكسدته بواسطة جهاز الاكيمو ثم عودته إلى الأذين الأيمن، وبالتالي يتم الاستغناء على عمل الرئة تماما، ويتم توقفها تماما أثناء الجراحة لمدة تصل إلى 3 ساعات، كما يتم الاستغناء الجزئى عن الرئة لمدة 24 ساعة، والاستعانة بجهاز الاكيمو.

وقال، أن المريض خرج من المستشفى، وهو حاليا بصحة جيدة، ويعيش بالرئة اليمنى فقط، وقد تم إجراء الجراحة بأكاديمية جراحة القلب والصدر بطب عين شمس، بفريق طبى كامل برئاسة كل من الدكتور أحمد مصطفى أستاذ جراحة الصدر، والدكتور عادل الانصارى أستاذ الرعاية المركزة والتخدير، والدكتور إيهاب محمود خبير الايكمو العالمى، والدكتور أحمد الكرادنى أستاذ جراحة القلب.





فى غرفة العمليات

وأوضح أن جهاز الايكمو، يتم تركيب فيه رئة صناعية تستخدم لمريض واحد فقط، ويقدم ثمن الرئة الصناعية الواحدة لكل مريض حوالى 250 ألف جنية من خلال هذا الجهاز، ويستعمل لمريض واحد لمدة أكثر من شهر.

يذكر، أن هذا الجهاز نجح في علاج حالات كورونا عند استخدامه مبكرا في حالات كورونا الشديدة، والاتجاه العالمى هو استخدامه في حالات كورونا الشديدة مبكرا، قبل حدوث التليف الشديد بالرئة.

وقد تم اجراء الجراحة بالمجان على نفقة جامعة عين شمس، والتي تكلفت أكثر من 300 ألف جنيه.