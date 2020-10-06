اخبار اقتصاد اليوم.. مصر تستقبل الـ10 و20 جنيها البلاستيك العام المقبل

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الثلاثاء 6 – 10 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع وكان من بينها استقبال مصر الـ10 و20 جنيها البلاستيك العام المقبل بمواصفات تأمين عالمية ، التخطيط تستهدف توجيه استثمارات لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.76 مليار جنيه

مصر تستقبل الـ10 و20 جنيها البلاستيك العام المقبل بمواصفات تأمين عالمية



صورة أرشيفية

قالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تبدأ المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري في طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية" خلال العام المقبل 2021 مع بدء عمل المطبعة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المصادر، أن إنتاج فئات النقد الجديدة ستتم بأحدث خطوط إنتاج العملات فى العالم وبمواصفات تأمين هى الأحدث على المستوى الدولى، مؤكدة أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية".

وتتم طباعة أوراق النقد "البنكنوت" وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة "نسبة التضخم"، ومعدل النمو الاقتصادى المتحقق، وتتم طباعة "البنكنوت" على أساس حساب حجم "الكاش" المتداول داخل الاقتصاد المصرى.

وعملية سحب أوراق النقد المتهالكة من الأسواق تتم عبر إشراف البنك المركزى، عن طريق سحب البنكنوت التالف من الأسواق وإحلال النقد الجديد محله.

التخطيط تستهدف توجيه استثمارات لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.76 مليار جنيه



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة عام 20/2021 .

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية والتي تتمثّل في توفير الأمن الغذائي بتكوين مخزون استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية يكفي لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة شهور، إلى جانب توسعة نطاق التجارة الداخلية، لزيادة مُساهمتها في النمو الاقتصادي وتيسير سلاسل الإمداد، علاوة على تحفيز الـمُنافسة ومنع الـمُمارسات الاحتكارية، فضلًا عن الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية في مراحل الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي لأجهزة التموين بالـمُحافظات وحماية الـمُستهلك ومنع عشوائية تجارة السلع الـمُهرّبة ومجهولة الـمصدر وغير الـمُطابقة للمواصفات.

1.59 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية



نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ العام الماضي مليار و595 مليون دولار، و أن أهم بنود التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية تضمنت السلع الهندسية والالكترونية والاثاث والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الطبية.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية الجديد بالقاهرة لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنمية التعاون التجاري والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية فضلاً عن بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وزير الإسكان: إعادة استخدام مياه الصرف المُعالجة بدلاً من التخلص منها



الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وذلك بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أننا نتوجه الآن للتوسع في الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، بدلاً من التخلص منها، مطالبا بتعميم تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، فى استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، لإنتاج الأسمدة العضوية، لاستخدامها فى الزراعة، وكذا إنتاج غاز البيوجاز واستخدامه فى توليد الكهرباء.

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز التعاون المشترك بمجالات الذكاء الاصطناعى



الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة للتحول الرقمي والاتصالات الإلكترونية في فرنسا عبر تقنية الفيديوكونفرنس سبل تعزيز التعاون المصرى الفرنسي في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال والبحوث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعى.

وخلال اللقاء؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون البناء بين مصر وفرنسا فى مجال التكنولوجيات الرقمية؛ حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بعقد العديد من اتفاقيات التعاون مع شركات فرنسية لتنفيذ مشروعات في البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي فى عدد من المجالات ومن ابرزها معالجة اللغات الطبيعية والصحة والاستخلاص الالى للمعلومات، معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون المشترك بين الشركات الفرنسية ومركز الابتكار التطبيقي فى مجال البحوث التطبيقية وكذلك التعاون الفرنسى مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة والتى يتم السعى من خلالها لإقامة شراكات عالمية لتطبيق التكنولوجيا المساعدة لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

تراجع واردات مصر من "سجائر اللف" لـ27 مليون دولار يوليو الماضى



صورة أرشيفية

حققت الواردات المصرية من التبغ تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت الواردات المصرية من "السجائر اللف" التبغ وورق الدخان نحو 27 مليون و867 ألف دولار في يوليو الماضي، وفقا لبيانات حكومية، مقابل 40 مليون و761 ألف دولار في شهر يوليو من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 12 مليون و894 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات "السجائر اللف" جاءت ضمن قائمة واردات مصر من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الاجمالية نحو 569 مليون و516 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 656 مليون و338 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 86 مليون و822 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم واردات السلع والمنتجات من المواد الخام، كلا من الذرة بقيمة 179 مليون و449 ألف دولار يوليو الماضي، مقابل 200 مليون و314 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 20 مليون و865 ألف دولار، يليه واردات الكبريت الخام بقيمة 3 ملايين و67 ألف دولار، ثم الرخام والجرانيت بقيمة مليوني و879 ألف دولار.

مجلس إدارة البورصة المصرية يتخذ حزمة إجراءات لتطوير وتنمية سوق الصغيرة والمتوسطة



البورصة المصرية

اتخذ مجلس إدارة البورصة في اجتماعه الأخير حزمة من الإجراءات لإصلاح وتنمية سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن اعتماد معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاة المعتمدين للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية، وشطب عدد من الرعاة والموافقة على إضافة رعاة جدد، بالإضافة إلى تعديل في قواعد الإدراج بالأنشطة المتخصصة بما يسمح للشركات بالتقدم بطلب اعفاؤها من التعاقد مع راعي بعد عام شرط استيفائها للمهام المطلوبة من الراعي.

وقرر مجلس إدارة البورصة في اجتماعه الأخير شطب نحو 10 رعاة معتمدين في ضوء عدم التزامهم بمعايير استمرار القيد بالسجل وعدم تقديمهم لخطط للتوافق مع المعايير القائمة لاستمرار القيد بالسجل، وكذا الموافقة على اعتماد شركتين بسجل الرعاة هم "اليت" و"كنوز"، كخطوة تتضمن مراجعة شاملة لسجل الرعاة وفق ضوابط وإجراءات معروفة وفعالة لضمان جودة أدائهم خلال العمل مع الشركات المدرج لها أوراق مالية أو المستهدف إدراجها.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-10-2020 أمام الجنيه المصرى



صورة أرشيفية

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.48 جنيه للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.36 جنيه للشراء، 18.52 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.35 جنيه للشراء، 20.52 جنيه للبيع، مقابل 20.24 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع، مقابل 48.85 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.