إيدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم

شركة إيدج القابضة تتعاقد مع شركة TIVOLI DOME

أعلنت شركة ايدج القابضة التعاقد مع تيفولي دوم (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS، مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.

إيدج القابضة .. تأسست شركة "SJS" عام 2003 ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من 1750 عضوا.





ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم

•أبرز مشاريعها في مصر :

Tivoli Dome - Heliopolis

Tivoli plaza

Tivoli Alexandria

Tivoli white -Zamalek

حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .



ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم

•ابرز مشاريعها في الوطن العربي :

Tivoli dome -Amman

Tivoli dome - Abu Dhabi .

Tivoli dome - Kuwait

Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء

Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء

Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء

•أبرز مشاريعها في العالم :

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#OIA_TOWERS

#the_future_of_new_capital

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