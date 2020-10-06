اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 06:22 م
إيدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم

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شركة إيدج القابضة تتعاقد مع شركة TIVOLI DOME

أعلنت شركة

ايدج القابضة

التعاقد مع تيفولي دوم (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع  #OIA_TOWERS،  مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.
 

إيدج القابضة

.. تأسست شركة "SJS" عام 2003 ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من 1750 عضوا.

ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم (2)
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
 
•أبرز مشاريعها في مصر : 
Tivoli Dome - Heliopolis
Tivoli plaza
Tivoli Alexandria
 Tivoli white -Zamalek
 
حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية . 
 
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
 
•ابرز مشاريعها في الوطن العربي : 
Tivoli dome -Amman 
 
Tivoli dome - Abu Dhabi .
 
Tivoli dome - Kuwait 
 
Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء 
 
Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء 
 
Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء
 
•أبرز مشاريعها في العالم  : 
 
احجز وحدتك الان على النهر الأخضر مباشرة  : مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية .
#OIA_TOWERS 
#the_future_of_new_capital 
 
Contact us : 19427
 
 

 

 
 

ايدج القابضة

إيدج القابضة

شركة ايدج

شركة إيدج القابضة

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SJS

TIVOLI DOME

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