إيدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم

شركة إيدج القابضة تتعاقد مع شركة TIVOLI DOME
أعلنت شركة
ايدج القابضةالتعاقد مع تيفولي دوم (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS، مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.
إيدج القابضة.. تأسست شركة "SJS" عام 2003 ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من 1750 عضوا.
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
•أبرز مشاريعها في مصر :
Tivoli Dome - Heliopolis
Tivoli plaza
Tivoli Alexandria
Tivoli white -Zamalek
حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
•ابرز مشاريعها في الوطن العربي :
Tivoli dome -Amman
Tivoli dome - Abu Dhabi .
Tivoli dome - Kuwait
Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء
Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء
Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء
•أبرز مشاريعها في العالم :
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#OIA_TOWERS
#the_future_of_new_capital
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