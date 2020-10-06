اليوم السابع
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إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى السلام

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 07:20 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى السلام مخدر الهروين - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة السلام، بإحالة مسجلين خطر لترويجه مخدر الهيروين بمحيط قسم السلام، لمحكمة الجنايات. وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط كلٍ من س.م. مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة السلام وح.ص. مسجل خطر حال استقلالهم سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنهم وبحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين" وزنت 500 جرام"- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار- مبلغ مالى- هاتفين محمول".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه ، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.


ترويج المخدرات

مخدر الهيروين

قسم السلام

عقوبة الاتجار فى المخدرات

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