كيف استعدت الأقصر لفصل الشتاء والأمطار والسيول المحتملة × 15 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد محافظة الأقصر على قدم وساق بخطوات استباقية لمواجهة أزمات وأمطار وسيول فصل الشتاء المحتملة، حيث كلف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء عبر تجهيز كافة مخرات السيول بمختلف المدن والقرى.

ومن جانبها نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر بقيادة حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات مشروع معسكر الإيواء بمدينة الطود، وذلك كنموذج لمحاكاة مواجهة الأزمات والكوارث بمشاركة فرق الجوالة بمراكز الشباب، بمشاركة فتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وعلاء عبد الحفيظ مسئول الأزمات بالمديرية، وذلك في ظل اهتمام الدولة والقيادات التنفيذية بالاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث.

وفيما يلى تفاصيل التجهيزات ومعسكر السيول بالطود:-

1. محافظ الأقصر قرر تشكيل لجنة للمرور علي مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن

2. اللجنة إتخذت حزمة من الإجراءات منها المرور مخرات السيول والتأكد من تطهير المخرات للسيول

3. تقوم اللجنة بالمتابعة اليومية لمدى صلاحية معدات التعامل مع الأمطار والسيول وكفاية مهمات الإغاثة

4. مدينة إسنا تم العمل على تطهير كافة المخرات في مناطق وقري "الشغب والحلة والدبابية وأبو سعيد الهنادى"، وتم الإنتهاء من أعمال تبطين مخر سيل الكلابية

5. فى مركز الطود تم التأكد من تطهير مخرات نجع مكى والحسينات والعشر وبربخ ووادى عنان والندافين

6. فى مركز أرمنت تم تطهير مخرات حاجر أبو دغار والرزيقات والمحاميد

7. فى مركز القرنة تم تطهير مخرات القرنة والملاحة وحاجر الضبعية

8. فى مركز الزينية والذى يضم مدينتى الزينية وطيبة الجديدة تم إنشاء 5 سدود و5 بحيرات جديدة العام الماضى لحجز وتخزين المياه

9. تم التأكيد علي كافة رؤساء المدن بإتخاذ عدة إجراءات لمواجهة إحتمالات سقوط السيول والأمطار الغزيرة

10. تمت إقامة معسكر الإيواء التجريبى والتدريبى لمنكوبى الأمطار والسيول والكوارث بمدينة الطود

11. المعسكر يهدف إلى الاستعداد لدخول فصل الشتاء

12. يساعد المعسكر فى قياس مدى كفاءة وجاهزية أجهزة المحافظة المختلفة والمديريات والإدارات التنفيذية

13. تم بالمعسكر التعامل مع أى كارثة طارئة والتدريب على كيفية مواجهة الازمات والكوارث

14. المعسكر يهدف لمتابعة القدرة على العمل على حماية روح المواطنين المتضررين من اخطار السيول المحتملة وتقديم سبل الرعاية اللازمة لهم

15. شارك فى المعسكر العديد من المديريات والإدارات التنفيذية بالإضافة إلى مديرية الشباب والرياضة ببعض أعضاء الفرق الكشفية وفرق الجوالة والجوالات التابعة لمراكز الشباب