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حبس صاحب مصنع لتصنيع الترامادول والمنشطات الجنسية بالقناطر 4 أيام

الجمعة، 30 أكتوبر 2020 12:00 ص
حبس صاحب مصنع لتصنيع الترامادول والمنشطات الجنسية بالقناطر 4 أيام حبس - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بالقليوبية، تحت إشراف المستشار محمد حتة، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس "هانى ا" صاحب مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا بباسوس التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت إدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنع لتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية بباسوس بالقناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، بورود معلومات عن قيام صاحب مصنع "بدون ترخيص" بمنطقة باسوس التابعة لمركز شرطة القناطر، يقوم بتصنيع الترامادول والفياجرا والمنشطات الجنسية.

وتم تشكيل حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، وتم ضبط المسؤول عن المصنع، ويدعى "هانى ا"، وتمكنت الحملة من ضبط ماكينات تصنيع وتغليف، ومواد خام، ومواد مصنعة ترامادول، و10 ألاف قرص مغلف للمنشطات الجنسية، وكميات أخرى، بحوزة صاحب المصنع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمر بقرارها السابق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية إدارة مكافحة المخدرات

باسوس

القناطر الخيرية

منشطات جنسية

تراماول

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