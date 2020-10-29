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وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبى غزل المحلة غدا ويعلن عن شركة جديدة لكرة القدم

الخميس، 29 أكتوبر 2020 02:43 م
وزير قطاع الأعمال يكرم لاعبى غزل المحلة غدا ويعلن عن شركة جديدة لكرة القدم هشام توفيق وزير قطاع العمال العام
الغربية – مصطفى عادل

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تستقبل محافظة الغربية صباح غدا الجمعة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لتكريم لاعبى غزل المحلة والجهاز الفنى لصعودهم للدورى الممتاز بعد غياب 4 سنوات.

 

ويستقبل الوزير الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وأحمد عمرو رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وتبدأ الزيارة بصلاة الجمعة بطنطا، يعقبها التوجه لمدينة المحلة لحضور عرض الكشافة الجوية لشركة غزل المحلة، وعروض للفنون الشعبية.

 

وتشهد الزيارة إعلان وزير قطاع الأعمال عن تأسيس شركة جديدة لكرة القدم، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى غزل المحلة واللاعبين، كما سيقوم الوزير بتكريم اللاعبين والجهاز الفنى بعد تحقيق الصعود للدورى الممتاز.


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