وزارة الحج السعودية: نرحب بالجميع لأداء مناسك العمرة حال تطبيق الضوابط الاحترازية

كتب -أحمد صلاح العزب

قال محمد إسماعيل رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة العربية السعودية تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضاف محمد إسماعيل في مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء DMCوالذى يقدمه الإعلامي رامى رضوان، أن هناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل استقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وتابع إسماعيل قائلا: "هناك خطة دقيقة، ويسمح للدول التي تنطبق عليها الإجراءات الاحترازية أداء مناسك العمرة من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية".

وواصل اسماعيل: "الهدف من الإجراءات الاحترازية الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين والحد من انتشار فيروس كورونا ومنها أن يكون المعتمر في الفئة العمرية من 18 إلى 50 عاما وتقديم شهادة pcr لفيروس كورونا تؤكد خلوه من فيروس كورونا ولا يمر عليها 72 ساعة ".

وتابع أن رحلة العمرة يجب أن تكون مخططة ويتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، ويجب أن يكون للمعتمر حجز مسبق عبر التطبيق المعتمد".

وأشار إسماعيل إلى أن عملية أداء العمرة سوف تتم على أفواج وتم وضع اشتراطات في جميع الخدمات المقدمة للمعتمرين، مؤكدا أن جميع المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة حال انطباق الضوابط الاحترازية عليهم.