نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بالمولد النبوى الشريف بحفل ولقاء دينى.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين، واللجنة الثقافية والاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت، احتفالا بالمولد النبوى الشريف بمقر النادى بسابا باشا، بحضور اللواء سامى درويش أمين نادى المهندسين، والمهندس محمد حفنى أمين صندوق نقابة المهندسين، والمهندس سيد حسن عضو مجلس إدارة النادى والمهندس علاء محجوب، عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، واستضافة الدكتور محمد عزام مدير عام التدريب بالأزهر الشريف.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد هشام سعودى، التهنئة للمهندسين فى مولد النبوى الشريف للمهندسين وأسرهم والعالم الإسلامى، مقدما الشكر للجنة الثقافية والاجتماعية لدورها المتميز فى النشاط، بالإضافة إلى مجلس نقابة نادى المهندسين لروح التعاون وأثراء العمل لخدمة المهندسين بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن هناك عددا كبيرا من الفعاليات التى تنظمها اللجنة خلال الفترة القادمة لخدمة المهندسين وأسرهم، مقدما التهنئة للمهندسين بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وتحدث الشيخ أمين عزام، أمين التدريب بالأزهر الشريف، أن الاحتفال بالمولد النبوى هناك ثلاثة خطوات اتباعها وهو قراءة سيرته، واتباع سنته، وكثرة الصلاة عليه، كما تحدث عن يوم ولادة النبى وهو متفق عليه بأنه يوم الاثنين حيث عاش 63 عاما قمريا.

وأكد فضل الصلاة على النبوى يوميا وصفاته مثل جبر الخواطر، مستشهدا بقصص فى حياة النبى أجبر خواطر المسلمين والاقتداء بها وتعريف الأطفال بها.

وقال اللواء سامى درويش، فى ذكرى الرسول، صلى الله عليه وسلم: "هناك وعدد من التجاوزات فى حق الرسول لابد من الاطلاع على سيرة النبى لمعرفتها جيدا والتعريف بها، وعرضها على الأطفال، ومن يستطيع أن يرد عن رسول الله غيبته فليبدع".

كما أحيت فرقة موسيقية حفلا فنيا داخل مقر النادى بالإنشاد بالأغانى الدينية بالإضافة إلى فرقة التنورة وسط تفاعل كبير من المهندسين وأسرهم بمقر النادى .



الحفل



الحفل