موسكو تسجل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا

موسكو /أ ش أ/

أعلن مركز العمليات الخاص بمحاربة فيروس كورونا فى موسكو، أن العاصمة الروسية سجلت 69 حالة وفاة جديدة للمصابين بالفيروس.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالى عدد المتوفين بفيروس كورونا فى موسكو بلغ 6713 شخصا.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس.

وارتفع المعدل اليومى للوفيات بكورونا فى العاصمة يوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، حيث تم تسجيل 66 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا فى روسيا، بنحو 414 ألف حالة من أصل مليون و581 ألفا فى عموم البلاد.