منافسة شرسة فى الدائرة الثانية بالشرقية بانتخابات النواب..35 مرشحا ينافسون على 3 مقاعد

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد الدائرة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة بلبيس، وتضم مركز بلبيس وقسمى أول وثانى العاشر من رمضان، والمخصص لها 3 مقاعد، فى مجلس النواب، منافسة شرسة بين 35 مرشحاً ما بين المستقلين والتابعين للأحزاب السياسية، حيث يوجد العديد من الأسماء التى تنافس بقوة على الـ3 مقاعد المخصصين للدائرة وفقا لما جاء فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتنافس 6 أحزاب سياسية هى حزب مستقبل وطن وحزب الشعب الجمهوري وحماة الوطن والمؤتمر والمحافظين والتجمع الوطني التقدمي بـ7 مرشحين بينهم سيدة واحدة.

ودفع حزب مستقبل وطن بـ2 من المرشحين هما حمودة محمد حمودة يحى وسامي عبدالعزيز نصر الله سلامة، ودفع حزب الشعب الجمهوري بمرشح واحد هو المهندس فايز حسن يوسف أبو خضرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الفصل التشريعي الأول 2016، ودفع حزب حماة الوطن بـ3 مرشحين هم وائل محمد عبدالوارث، وهاني فتحي عليوة محمد زغل وأبو الحجاج عبدالغني السيد بلال.

ودفع حزب المؤتمر بمرشح واحد هو السيد حسن بكري النجار، ودفع حزب المحافظين، بمرشح واحد هو عماد محمد عبدالحليم محمد جمعة، فيما دفع حزب التجمع الوطني التقدمي، بمرشحة واحدة هى دعاء حسن عبد الهادى حسن.

بينما كان للمستقلين النصيب الأكبر من عدد المرشحين حيث يوجد 28 مرشحا مستقلا من إجمالى 35 مرشحا وهم كل من: رشيد السيد محمد محمد عامر، وعبدالحميد صابر وصفي محمود أبو طرية، وعبدالله فهمي رياض محمد اليماني الرماح وحاتم محمد حسن محمد حسن صيام وعمر بغدادي مصطفى بغدادى وعادل أبو المجد سليمان مفضل وأحمد السيد علي أحمد وتامر سعد مهدي جمعة، وإيهاب السيد غريب حسانين وتامر صبحي محمد سلامة ومحمد محمد محمد عبدالفتاح مرعي وإسماعيل محمد إسماعيل صادق وطارق حسن محمد الأعصر ومصطفى إبراهيم أحمد محمد البطريق وسعيد مصطفى السيد سليمان الصادى وأحمد محمد أحمد جادالله والعربي محمد الصغير محمد محمد الدرس وطارق صادق عبدالحميد أحمد وعلي السيد علي حسن وخالد مصيلحي سليمان عبدالكري وخيري سعيد عبدالغني أحمد ويوسف عبدالمقصود حسن محمد محمد ووائل عبدالباري علي إبراهيم، حاصل على معهد فنى صحي، ويوسف أحمد محمد محمد يوسف ومرزوق سلامة محمد غنيم وإياد محمد عطية عطية.

وهذا يعنى أن هناك 6 أحزاب دفعت بعدد 7 من المرشحين، وهم حزب مستقبل وطن دفع بـ2 مرشحين، ودفع حزب الشعب الجمهوري بمرشح واحد 1 ودفع حزب حماة الوطن بـ3 مرشحين ودفع حزب المؤتمر بمرشح واحد.

ودفع حزب المحافظين، بمرشح واحد فيما دفع حزب التجمع الوطني التقدمي، بمرشحة واحدة.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض، عن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول طعون 10 مرشحين بمحافظة الشرقية، ليرتفع بذلك عدد المرشحين إلى 247 مرشحًا على المقاعد الفردية، وكذا رفض الطعون الثلاثة المُقدمة من ثلاث قوائم، ليتم اعتماد قائمتين اثنتين للترشح في القائمة النهائية عن قطاع شرق الدلتا هما القائمة الوطنية من أجل مصر، و قائمة أبناء مصر، مخصص 8 دوائر انتخابية، بإجمالى 21 مقعداً، وذلك على النحو التالى. الدائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد، الدائرة الثانية مقرها مركز بلبيس، وتشمل مكوناتها الإدارية مركز بلبيس وقسمي أول وثاني العاشر من رمضان، وتضم 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين، الدائرة الخامسة مقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين، الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد، الدائرة السابعة مقرها مركز أبو حماد، وتشمل مركز أبو حماد وقسم القرين، وتضم مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين.