مقتل 100 من عناصر الحوثي بنيران الجيش وغارات للتحالف في جبهات نهم

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل قرابة 100 من عناصر الحوثي بنيران الجيش وغارات للتحالف في جبهات نهم.

وفى وقت سابق شن المجتمع الدولى هجوما عنيفا على مليشيات الحوثيين بعد تكرار محاولاتها لقصف مسيرات مفخخة تجاه السعودية، حيث أدان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي محاولات الحوثيين استهداف السعودية، موضحا أن هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة، وفقا لقناة العربية.

وقال مايك بومبيو، إن هجمات ميليشيا الحوثي تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأمريكيين أيضا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: على الحوثيين وقف تعاملهم مع إيران، موضحا أيضا أن على الحوثيين وقف تهديداتهم لأمن المنطقة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربى في اليمن إن هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحباط كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية.