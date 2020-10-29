مصرع 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون فى حادث مرورى ناتج عن تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف. تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى الشرقي، والذى وجه بسرعة انتقال الأجهزة المعنية من إسعاف ومرور.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

وتبين أن المصابين فى الحادث هم : "ايمن . ع . م "، 25 عام، نجار، مقيم ببا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و "أحمد . س . م " 29 عاما، مقيم ببا ببنى سويف، نجار، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"عثمان . ع . ع " 41 عاما، مقيم الفشن جنوب بنى سويف، نجار، مصاب كسر بالذراع الأسر وجروح وكدمات متفرقة، و"أحمد . ق . ح" 35 عاما، نجار، مقيم ببا، ومصاب كسر بالقدم اليسرى.

كما تبين أن المتوفين هم لـ3 أشخاص لم يتم تحديد هوياتهم وتتراوح أعمارهم من 40 إلى 45 عاما، ورابع تم التعرف عليه وهو " سيد . م . ح " 28 عاما، مقيم مركز ببا.