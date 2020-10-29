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مصادر تونسية: منفذ هجوم نيس من مدينة بو حجلة التابعة لمحافظة القيروان

الخميس، 29 أكتوبر 2020 06:53 م
مصادر تونسية: منفذ هجوم نيس من مدينة بو حجلة التابعة لمحافظة القيروان نيس
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر تونسية تأكيدها، أن منفذ هجوم نيس يدعى إبراهيم بن محمد صالح العيساوى.

وقالت مصادر تونسية، إن منفذ هجوم نيس من مدينة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان.

وفى وقت سابق قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: لن نوفر جهدا فى حماية الفرنسيين، متابعا: علينا كفرنسيين الأتحاد بغض النظرعن دياناتنا، مضيفًا خلال كلمة له من مدينة نيس التى شهدت الهجوم صباح اليوم،: أوجه اليوم رسالة للشعب الفرنسى بكافة أطيافه.

وتابع إيمانويل ماكرون، أن كل الوطن يقف مع مواطنينا المسيحيين ومع كل مواطنينا مهما كان معتقدهم، موضحا أنه في فرنسا مجتمع واحد ويجب ألا نستسلم أمام روح الانقسام، واستطرد الرئيس الفرنسى: نعرب عن عزمنا الكامل على حماية مواطنينا وهى رسالة حزم شديدة ورسالة وحدة.

 

 


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