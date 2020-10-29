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مسيرة تأييد لـ حسن ضوة مرشح تنسيقية الأحزاب بمنيا القمح بقرية كفر شلشلمون..صور

الخميس، 29 أكتوبر 2020 09:52 م
مسيرة تأييد لـ حسن ضوة مرشح تنسيقية الأحزاب بمنيا القمح بقرية كفر شلشلمون..صور المهندس "حسن ضوه" مرشح الشباب بتنسيقية الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب
الشرقية- إيمان مهنى

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شهدت قرية كفر شلشلمون، مسيرة حاشدة للمهندس حسن ضوه مرشح الشباب بتنسيقية الأحزاب فى انتخابات مجلس النواب 2020، عن الدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزى منيا القمح ومشتول السوق، لها 3 مقاعد، والمتنافس عليها 43 مرشحًا، وسط تجاوب كبير من مجموعات كبيرة من الأهالى والشباب.

 

ويعد "ضوه" ابن عائلة ضوه بمنيا القمح، وابن عائلة أبو سليمان بمشتول  السوق، قصة نجاح وكفاح عمرها 38 سنة، فهو من مواليد منيا القمح بالشرقية  وكانا والديه يعملان إداريين بالزراعة، ثم تدرج فى المراحل التعليمية حتى التحق بجامعة المنيا كلية الهندسة قسم الميكانيكا وتخرج منها بتقدير جيد جدا، ثم التحق بالخدمة العسكرية بنظام ضابط احتياطى.

 

واستكمل المهندس ضوه، مسيرته العملية بالسفر إلى المملكة العربية السعودية  وبدأ بمهندس موقع ثم تدرج حتى وصل إلى مدير قطاع، وعاد إلى مصر مرة أخرى خلال عام 2016 ليبدأ مسيرة اقتصادية ناجحة بتأسيس شركة مقاولات ناجحة.

 

وحول العمل السياسى، انضم "ضوه" إلى العمل السياسى فى 2017 ، ثم تولى منصب أمين حزب الغد بمنيا القمح خلال عام 2018 ، حتى أصبح نائب رئيس الحزب وعضو هيئة العليا بمحافظة الشرقية، ثم انضم لتنسيقية شباب الأحزاب فى عام 2019، ويعد ضمن 6 مرشحين على مستوى الجمهورية فى التنسيقية ضمن الشباب.

 

وأكد المهندس حسن ضوه، أن من أبرز ملامح برنامجه الانتخابى، هو الاهتمام بتمكين المرأة والشباب والتعليم والصحة.

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