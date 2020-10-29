مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل السفير البريطانى ويهديه عدة مطبوعات.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

إستقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السير جيفري آدامز؛ السفير البريطاني في مصر، وأكد الدكتور مصطفى الفقي على سعادته بزيارة السير جيفري آدامز لمكتبة الإسكندرية، خاصة وأن لديه معرفة عميقة بالمجتمع والثقافة والهوية المصرية.

وأعرب السير جيفري آدامز عن سعادته لتواجده في مكتبة الإسكندرية بشكل خاص ولعودته للعمل في مصر بشكل عام، لافتًا إلى أنه زار مصر للمرة الأولى عند تولي والده منصب سفير المملكة المتحدة في مصر عام 1973، كما أنه عمل نائبًا للسفير البريطاني في مصر عام 1998.

وتحدث مدير مكتبة الإسكندرية والسفير البريطاني خلال اللقاء عن العديد من القضايا الثقافية والتاريخية بين البلدين، إلى جانب التعاون بين مؤسسات ومعاهد البلدين خاصة في قطاعي الثقافة والتعليم.

وأهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير البريطاني عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية"، و"ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"الإسكندرية الماضي والحاضر".

وقد قام السفير بجولة بالمكتبة للتعرف على الخدمات التي تقدمها لأعضائها وروادها، فضلاً عن زيارة أهم معالمها.

وكان الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قد استقبل زابينه ارلنفاين؛ المدير الجديد لمعهد جوته بمحافظة الإسكندرية،وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لاستقبال زابينه ارلنفاين، حيث تحدث معها عن دور المؤسسات الثقافية في تعزيز حوار الثقافات والحضارات، كما ناقشا إمكانية التعاون بين كل من مكتبة الإسكندرية ومعهد جوته بالإسكندرية من خلال تقديم برامج ثقافية وفنية مشتركة.

وأكدت زابينه ارلنفاين إعجابها الشديد بما تحويه مكتبة الإسكندرية من كتب ومقتنيات ومعارض، وما تقدمه للجمهور من خدمات تعليمية وتثقيفية. واعتبرت مكتبة الإسكندرية رمزًا للسلام حول العالم، وذلك للدور الذي تقوم به في التواصل بين الثقافات وإتاحة المعرفة للجميع ،وقام الدكتور مصطفى الفقي في نهاية الزيارة بإهداء زابينه ارلنفاين عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية".



سفير بطانيا يزور مكتبة الاسكندرية (1)



سفير بطانيا يزور مكتبة الاسكندرية (2)



سفير بطانيا يزور مكتبة الاسكندرية (3)