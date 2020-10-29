محافظ بني سويف: تلقينا 105 آلاف و946 طلب تصالح فى مخالفات البناء

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها، موجها باستمرار توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم الطلبات، مشيرا إلى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع"بما فيها أيام العطلات وعلى فترتين لتلقى طلبات المواطنين ودفع رسوم الجدية، مع الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات أيا كانت المستندات المقدمة وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات وإعطاء مقدم الطلب نموذج (3) لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات الخاصة بالمخالفة.

كما أشار المحافظ إلى أن الفترة الماضية، قد شهدت إقبالاً من المواطنين على تقديم الطلبات، مشيرا إلى أن ذلك يرجع لوعي المواطنين بالمحافظة بأهمية تقنين أوضاعهم بجانب التيسرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي وأيضا تخفيض قيم التصالح مراعاة للبعد الاجتماعي للمواطنين تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن ، لافتا إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون حتى أمس الأربعاء، قد وصل إلى 105 ألف و946 طلبا، وذلك على مستوى كافة المراكز والمدن