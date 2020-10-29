محافظ الغربية: تلقينا 114 طلبا للتصالح على مخالفات البناء واستمرار التقدم بطلبات

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 114 ألفا و83 طلب تصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الماضية، مطالباً أبناء المحافظة بالتقدم إلى المراكز التكنولوجية قبل 30 نوفمبر وسداد جدية التصالح والمقدرة بـ 25 % من قيمة الرسوم المستحقة وذلك بجميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة ، مشيراً إلى أن العمل بالمراكز التكنولوجية مستمر على مدار أيام الأسبوع وكذلك خلال العطلات والإجازات الرسمية.
وأوضح المحافظ فى بيان له، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح ، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى65 % وثلاث مرات في المستوى الرابع، مشيراً إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.
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