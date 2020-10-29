محافظ الغربية: تلقينا 114 طلبا للتصالح على مخالفات البناء واستمرار التقدم بطلبات

وأوضح المحافظ فى بيان له، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح ، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات بنسبة وصلت إلى65 % وثلاث مرات في المستوى الرابع، مشيراً إلى أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.