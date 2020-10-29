مباحث الغربية تكشف ملابسات واقعة سرقة وإضرام النيران فى مسكن مواطن

الغربية - مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، فى ضبط مرتكبي واقعة واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم أول المحلة وسرقة مشغولات ذهبية منه وإشعال النيران فى غرفة النوم.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد احمد الحوشي مأمور قسم أول المحلة، بورود بلاغا للقسم، بنشوب حريق بمسكن أحد الموطنين بدائرة القسم واحتراق غرفة النوم وسرقة بعض المشغولات الذهبية ووجود كسر بنافذة المطبخ، وما تبين من خلال الفحص إلى أن الحريق قد شب عمدياً.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية برئاسة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث قسم أول المحلة برئاسة الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث القسم والملازم أول على صالح معاون المباحث، وأسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب، عامل – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بدافع السرقة.

قرر أحدهما أنه نظراً لعلمه بثراء مالك الشقة اتفق مع المتهم الآخر على سرقته وبتاريخ الواقعة ولدى خروج مالك الشقة قاما بالدلوف إلى شقة المجنى عليه بأسلوب "التسلق وكسر نافذة المطبخ" واستوليا على بعض المشغولات الذهبية عبارة عن 3 خاتم و2 غويشة و2 سلسلة وعُقد وأنسيال)، ومبلغ مالى، وقاما بإضرام النيران بالشقة وفرا هاربين، وبمواجهة أحدهم أيد ما جاء باعترافات الآخر، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.