كندا: هجوم نيس عمل إرهابى بشع ومن نفذوه لا يمثلون الإسلام

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، إن هجوم نيس عمل إرهابى بشع ومن نفذوه لا يمثلون الإسلام، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها أكد الادعاء الفرنسي، أن 4 ضباط واجهوا مهاجم نيس داخل الكنيسة وأطلقوا النار عليه، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن إدانته شديدة اللهجة للهجوم في مدينة نيس الفرنسية الذى أسفر عن مقتل 3 أشخاص، واصفا إياه بالشنيع.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك إن الأمين العام يدين بشدة الهجوم الشنيع في كنيسة نوتردام بنيس، الذي أدى إلى مقتل عدة أشخاص.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة،، عن تعازيه لأسر الضحايا وأكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب فرنسا.

وبعد ساعات قليلة من حادث نيس الدموى الذى وقع صباح اليوم، في مدينة نيس الفرنسية، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع الحدث ليلقى كلمة للفرنسين على أثر الحادث، وإعلان التدابير التي يعتزم فرضها للتصدى للعمليات الإرهابية، حيث أعلن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون اليوم عند تفقده موقع الحادث في نيس، "مرة أخرى، تعرضت بلادنا لهجوم إرهابى"، وقال مرة أخرى هذا الصباح، سقط ثلاثة من مواطنينا فى نيس، فى هذه الكنيسة من الواضح جدًا أن فرنسا هى التى تعرضت للهجوم.