"كان دايما بيهددنى أنا وأسرتى" اعترافات عامل دباغة قتل مسجل خطر بالقاهرة

كتب سليم على

اعترف عامل دباغة أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، بتورطه و3 آخرين فى قتل مسجل خطر وأرجع السبب إلى اعتياد القتيل ممارسة البلطجة عليه، وتهدده له ولأسرته بشكل دائم مشيرا غلى أنه خطط للتشاجر معه والتعدى عليه بالضرب انتقاما منه.

وأضاف المتهم: توجهنا إلى مكان المجنى عليه وقيدناه وتعدينا عليه بالضرب بماسورة حديدية وعصا خشبية "شومة"، واصطحبناه داخل مركبة "توك توك" إلى منطقة المدابغ بدائرة القسم، وضربناه مرة أخرى مُحدثين ما به من إصابات حتى فقد الوعى، وتركناه بالمنطقة محل العثور عليه حتى فارق الحياة وهربنا.

كانت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، نجحت فى فك لغز العثور على جثة ملقاة أمام أحد المستشفيات بمنطقة المقطم، تبين أن وراء الواقعة عامل دباغة، بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة البلطجة عليه ما دفعه للتخلص منه بمساعدة 3 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم تفيد بإلقاء مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة "توك توك" جثة أمام أحد المستشفيات بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة ذكر " مجهول الهوية " ولم يُعثر معها على أى متعلقات شخصية وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح وكدمات متفرقة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (مسجل خطر) سبق اتهامه فى العديد من القضايا " حيازة مخدرات، سلاح وذخيرة "وبتكثيف التحريات تبين سابقة وجود خلافات بينه وعامل دباغة، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "له معلومات جنائية" بسبب اعتياد المجنى عليه ممارسة البلطجة على المذكور وتهديده بإلحاق الأذى به وأفراد أسرته، وأشارت التحريات إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص فتم تقنين الإجراءات والقبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل جريمتهم.