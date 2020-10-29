كاتب صحفى: إجراءات مشددة فى فرنسا ضد جمعيات تتلقى تمويلا من الخارج

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الكاتب الصحفى على المرعبى إن الجاليات العربية والإسلامية في فرنسا ضد آى تصعيد وتوتر بالبلاد ونرفض القيام بأى أعمال تسيئ الى صورة العرب في فرنسا .

وتابع المرعبى خلال مداخلة هاتفية في برنالمج مساء dmc والذى يقدمه الاعلامى رامى رضوان، أن هناك إيادى خفية تقف وراء حوادث الاعتداءات المتكررة في فرنسا، مشيرا إلى أن الحوادث الإرهابية قد تدفع فرنسا إلى اتخاذ المزيد من المواقف المتشددة ضد الجاليات العربية والإسلامية، مؤكدا على أن هناك إجراءات مشدده فى فرنسا ضد الجمعيات التي تتلقى تمويلا من الخارج.

من جانب آخر كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أدان الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة نيس الفرنسية اليوم الخميس، بعدما قام متطرف بذبح سيدة وطعن 3 أشخاص داخل كنيسة نوتردام .

وغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تويتر قائلا :"قلوبنا مع شعب فرنسا، تقف أمريكا مع أقدم حليف لنا في هذه المعركة"، مشددا على ضرورة توقف هذه الهجمات المتطرفة فورا، مؤكدا أنه لا يمكن لأى بلد أو فرنسا أو غيرها أن تتحمل ذلك .