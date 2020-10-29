قرية الرزيقات فى الأقصر تحتفل بالمولد النبوى بليلة قرآنية وذكر فى حب الرسول

الأقصر – أحمد مرعى

في ليلة مميزة احتفلت قرية الرزيقات بحري فى نجع أولاد سند بليلة المولد النبوى الشريف، كعادتها منذ عشرات السنين بليلة قرآن كريم وذكر صوفى في حب رسول الله.

ويقول كريم هاشم ابن نجع أولاد سند بقرية الرزيقات بحرى فى مدينة أرمنت غرب الأقصر، إن القرية تحتفل سنوياً بالمولد النبوى الشريف فى عدة ليالي تسبق الليلة الختامية، يتم فيها تنظيم ليالي دينية بالقرآن الكريم ومدح رسول الله وإعداد ولائم الغداء والعشاء بكافة منزل القرية لضيوف الاحتفالات.

كان قد بعث الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وجاء نص البرقية: (يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر من أعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب ، باسمي آيات التهنئة وأصدق الامنيات القلبية لفخامتكم وللشعب المصري والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف ، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على فخامتكم وعلى شعب مصر وعلى أمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وان يحقق تحت ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة كل ما يصبو إليه شعبنا من أمن وأمان واستقرار والمزيد من التقدم والرخاء).

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وكان قد بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لفخامتكم بخالص التهاني، بمناسبة الاحتفال ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأضاف المحافظة فى برقية التهنئة للرئيس السيسي:- (داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليكم المزيد من التوفيق وأن يكلل خطاكم دائماً بالنجاح لتواصلوا مسيرة عطائكم وجهودكم البناءة لخدمة وطننا الحبيب وكل عام وسيادتكم بخير)، كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.