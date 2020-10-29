طب بيطرى قنا تضبط 5 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بقوص

قنا- وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركز قوص، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالى وزن 41 كجم منها 25 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 28 كجم لحوم مصنعة وأسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‫وأوضح الداودى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى.

ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت، لضمان تقديم غذاء صحى وآمن للمواطنين.