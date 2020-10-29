ضبط 7 أطنان من حلوى المولد مجهولة المصدر داخل مصنع بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة ، من ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص بحوزته 7 طن حلوى المولد مجهولة المصدر بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بحوزته 7٫16 طن " حلوى المولد – عسل جلوكوز – سكر حر " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية أو مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائى ومستلزمات إنتاج ) تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.