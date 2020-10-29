صحيفة يونانية: أردوغان يقسم العالم الإسلامى.. وخبراء: يستخدم الدين للتعبئة

كتبت: هناء أبو العز

قالت صحيفة نافتيمبوركى اليونانية، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يحاول تقسيم العالم الإسلامى، من خلال تصريحاته المحرضة على العنف ضد الرئيس الفرنسى، بعد أن دعا إلى عدم شراء البضائع الفرنسية مرة أخرى، فيما واصل اتهام نظيره الفرنسى الذي يسبه على المستوى الشخصى بموقفه تجاه المسلمين، كما اتهم بعض القادة الأوروبيين بـ "الفاشية" و"النازية".

جاء ذلك بعد أن قال ماكرون، إن الإسلام دين في "أزمة"، وأضاءت رسومات شارلي إبدو المسيئة للنبى محمد المباني الحكومية، ردًا على التعصب الدينى، بعد قطع رأس الأستاذ صموئيل باتى.



وهذا التصعيد في التوتر بين أنقرة وباريس، دفع زعيمًا تلو الآخر للتنديد بتصريحات الرئيس التركى، بينما انعكس هذا التوتر في الوقت نفسه على اقتصاد البلاد، مع تسجيل الجنيه تراجعًا جديدًا.

وقال فواز جرجس، أستاذ العلوم السياسية الذي يركز على الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد ، فى تصريحات للجريدة اليونانية، إن أردوغان يفعل ذلك من أجل إثارة إعجاب منتقديه، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي ضليع في فن استخدام الدين، كأداة لتعبئة ليس فقط الأتراك ولكن العالم الإسلامى الأوسع.

وبدأت بالفعل التهديدات بمقاطعة تجارة المنتجات الفرنسية من بعض الدول العربية خلال عطلة نهاية الأسبوع، و قامت بعض المتاجر الكبرى بإزالة الجبن والزبادي ومواد التجميل الفرنسية من أرففها، كانت هناك أيضًا حوافز للمستهلكين لتجنب متاجر كارفور الفرنسية، وبدأت قطر والكويت البداية.

وليس من الواضح مدى انتشار المقاطعة، وتظهر البيانات الأولية أن الدول تنقسم إلى مجموعتين، من جهة تركيا وحلفائها، ومن جهة أخرى السعودية مع داعميها.

وأدانت المملكة العربية السعودية، مهد الإسلام، اليوم الرسومات التخطيطية التي أساءت إلى الرسول محمد ومحاولات ربط الإسلام بالإرهاب، لكنها لم تطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية كما فعلت دول إسلامية أخرى.

يشار إلى أن التحالفات في المنطقة تعطلت قبل ثلاث سنوات عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر بسبب علاقاتها مع إيران ، مما أدى إلى "تقارب" قطر من تركيا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في بيان إن المملكة العربية السعودية تدين أي عمل إرهابي ، في إشارة إلى قطع رأس البروفيسور صمويل باتي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر على يد إسلامى متطرف لعرضه رسومًا تخطيطية لمحمد.

وجاء في البيان أن "حرية التعبير والثقافة يجب أن تكون منارة للاحترام والتسامح والحرية ونبذ الممارسات والأفعال التي تثير الكراهية والعنف والتطرف وتعارض التعايش".

و احتلت تركيا المركز السادس عشر بين أكبر الشركاء التجاريين لفرنسا العام الماضي ، في حين أن المغرب هو البلد الإسلامي الوحيد الآخر من بين أكبر 20 شريكًا تجاريًا لفرنسا.، وصادرات فرنسا مجتمعة إلى هذين البلدين أقل من الصادرات إلى أيرلندا ، على سبيل المثال ، البلد الذي يبلغ اقتصاده نصف اقتصاد تركيا.

جدير بالذكر أن باريس أعلنت أنها لا تخطط لمقاطعة متبادلة للمنتجات التركية وستواصل المحادثات والعلاقات مع تركيا ورئيسها ، كما قال وزير التجارة فرانك ريستر أمس .