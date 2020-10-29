"صحة المنيا" تعدم حلوى غير صالحة وتضبط 27 منشأة بدون ترخيص

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية الصحة بتكثيف تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، للتأكد من جوده المعروضات على المواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.
أشار المحافظ، انه خلال الحملات التى نظمتها مديرية الصحة، تم إعدام 1066 كجم حلوى مولد غير صالحه للاستهلاك الادمي، بالإضافة لسحب 273 عينه من المنتجات لإرسالها للمعامل الصحة للتأكد من انها صالحه للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 91 مخالفه لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبه، قال الدكتور وكيل وزارة الصحة، إنه بجانب الحملات التفتيشية تم المرور على 193 منشآة من أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد، حيث تم ضبط 27 منشآت تعمل بدون ترخيص، مع وجود مخالفات فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.
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