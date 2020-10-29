"صحة المنيا" تعدم حلوى غير صالحة وتضبط 27 منشأة بدون ترخيص

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مديرية الصحة بتكثيف تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد تزامناً مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات المعنية، للتأكد من جوده المعروضات على المواطنين، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

أشار المحافظ، انه خلال الحملات التى نظمتها مديرية الصحة، تم إعدام 1066 كجم حلوى مولد غير صالحه للاستهلاك الادمي، بالإضافة لسحب 273 عينه من المنتجات لإرسالها للمعامل الصحة للتأكد من انها صالحه للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير 91 مخالفه لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال الدكتور وكيل وزارة الصحة، إنه بجانب الحملات التفتيشية تم المرور على 193 منشآة من أماكن تصنيع وبيع حلوى المولد، حيث تم ضبط 27 منشآت تعمل بدون ترخيص، مع وجود مخالفات فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة.