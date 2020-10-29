أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن تطلعه أن تحمل الأيام المقبلة بدايات لمعالجة ما يعانى منه لبنان من أزمات فى مختلف النواحى الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وقال الرئيس اللبنانى – في رسالة تهنئة وجهها إلى اللبنانيين والمسلمين بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف – إن ذكرى مولد النبي محمد، تحل هذه السنة في الوقت الذي لا يزال لبنان يضمد جراحه الكثيرة التي حملتها الأشهر المنصرمة على وقع أزمات متعددة آخرها الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري.
وأشار إلى أن اللبنانيين مدعوون جميعا إلى الأمل في أن تأتي الأعياد المقبلة حاملة فرح نهوض البلاد من كبوتها، وقد توثقت عوامل الوحدة الوطنية بصورة أكبر في ظل وطن الحوار والتلاقي.
وأوشك تفاهم بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة مؤخرا، على إنجاز حكومة جديدة للبلاد برئاسة زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري، والذي كُلف قبل أسبوع بتولي رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، وذلك بعدما استقالت حكومة الدكتور حسان دياب على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.
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