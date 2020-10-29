وأشار إلى أن اللبنانيين مدعوون جميعا إلى الأمل في أن تأتي الأعياد المقبلة حاملة فرح نهوض البلاد من كبوتها، وقد توثقت عوامل الوحدة الوطنية بصورة أكبر في ظل وطن الحوار والتلاقي.

وأوشك تفاهم بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة مؤخرا، على إنجاز حكومة جديدة للبلاد برئاسة زعيم (تيار المستقبل) سعد الحريري، والذي كُلف قبل أسبوع بتولي رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، وذلك بعدما استقالت حكومة الدكتور حسان دياب على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وتفاقم حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية.