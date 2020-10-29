رئيس جامعة طنطا: وحدة تشيلر جديدة لتشغيل غرف "عمليات الفرنساوى" بكامل طاقتها

الغربية - عادل ضرة

قام الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بجولة تفقدية استغرقت أكثر من 3 ساعات داخل المستشفى التعليمى العالمى، رافقه خلالها الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، والدكتور محمد الحضرى الاستشارى الهندسى للمستشفى، ونائبا مدير المستشفى الدكتور أحمد سويلم والدكتور شريف الجرف .

وقال الدكتور عماد عتمان إنه تم تزويد المستشفى التعليمى العالمى بوحدة تشيلر جديدة كاملة لحل مشكلة التكييف المركزى، كما سيتم توريد وتركيب وحدة إضافية أخرى منفصلة لتغذية نظام التكييف المركزى لغرف العمليات البالغ عددها 14 غرفة بما يضمن تشغيلها بكامل طاقتها.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا أنه جار تركيب 3 مصاعد جديدة لخدمة المرضى وغرف العمليات، كما أصدر تعليماته بسرعة رفع كفاءة وصيانة 8 مصاعد بمعرفة الشركة المختصة وتسليمها خلال شهر، مشددًا على سرعة إنهاء الصيانة الشاملة لكافة الأجهزة والمعدات المعطلة بالمستشفى.



وحدة تشيلر جديدة لتشغيل غرف عمليات الفرنساوى بكامل طاقتها



وحدة تشيلر جديدة لتشغيل غرف عمليات الفرنساوى بكامل طاقتها



وحدة تشيلر جديدة لتشغيل غرف عمليات الفرنساوى بكامل طاقتها