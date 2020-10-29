رئيسة المفوضية الأوروبية تندد بهجوم نيس

رويترز

نددت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، بالهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية والذي يُشتبه في أنه إرهابي.

ووصفت فون دير لاين الهجوم بأنه "بغيض ووحشي"، وقالت إن أوروبا كلها تقف جنبا إلى جنب مع فرنسا وستظل متحدة وحازمة ‭‭"‬‬في مواجهة الهمجية والتطرف".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس بأن مهاجم نيس يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما.

وقال موقع "أوروبا 1" إن المهاجم كان يتحدث باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة الفرنسية لم يعثروا بحوزته على شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول ولا أي وثائق أخرى.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الشرطة الفنية بصدد البحث للتأكد من هويته.