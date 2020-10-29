حملة ترامب تؤجل تجمعه فى فايتفيل ونورث كارولاينا إلى الاثنين

كتب أحمد عرفة

أجلت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، تجمعه المقرر في فايتفيل ونورث كارولاينا الليلة حتى يوم الاثنين القادم، بسبب الرياح العاتية لإعصار زيتا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي يسمح لمسؤولي ولاية بنسلفانيا بقبول بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها في يوم الانتخابات وتم استلامها في غضون 3 أيام، متهماً الديمقراطيين بـ "محاولة سرقة هذه الانتخابات".

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تمديد مهلة استقبال الأصوات في ولاية بنسلفانيا يعد بمثابة كارثة على الشعب الأمريكي، مشيرا إلى أن الديموقراطيون يحاولون سرقة الانتخابات الرئاسية الحالية.