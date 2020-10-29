حبس عاطل بعد سرقته كابلات كهربائية بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة كابلات من عقارات تحت الإنشاء، و تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على عاطل بعد سرقته 30 كيلو كابلات بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة، و تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، مفاده تلقية بلاغا من أحد حراس العقارات بقيام شخص بسرقة كمية من الكابلات الكهربائية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات قامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة باستهدافه وضبطه، وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم حبس جزئى ومستأنف، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة) وبحوزته 3 كابلات كهربائية تزن 30 كيلو جرام مجهولة المصدر)، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من إحدى المشاريع التابعة لمحافظة القاهرة بدائرة القسم بأسلوب (القطع) بقصد بيعها لتجار الخردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.