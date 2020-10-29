اليوم السابع
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حبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من ورشة طليقها بمصر الجديدة

الخميس، 29 أكتوبر 2020 02:15 م
حبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من ورشة طليقها بمصر الجديدة مشغولات ذهبية ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من ورشة طليقها .

ونجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من كشف غموض واقعة سرقة كمية ضخمة من الألماظ والذهب من داخل ورشة بمصر الجديدة، وتبين أن طليقة المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة مفادة تلقية بلاغا من صاحب ورشة لإصلاح وتركيب المشغولات الذهبية، كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الآتى كمية من المشغولات الألماظ عبارة عن (11 كولية – 4 أنسيال – 3 أسورة – 2 حلق – 3 دلاليات)، كمية من كسر الألماظ وزنت 100 قيراط ، كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن (5 إسورة – 10 خواتم بفصوص ألماظ، علبة بداخلها كمية من بودرة الذهب، مبلغ مالى.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل "طليقة المبلغ"، مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة نظراً لوجود خلافات بينها وبين المبلغ، ونظراً لعلم المتهمة باحتفاظه بكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والألماظ داخل ورشته، وفى سبيل ذلك استغلت حيازتها لنسخة من المفاتيح الخاصة بالورشة وبتاريخ الواقعة توجهت للورشة وتمكنت من الدخول والاستيلاء على المسروقات، وتم بارشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان اخفائها بمسكن شقيقها الكائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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