جورج فلويد جديد.. فيديو للحظة إطلاق النار على رجل أسود فى فيلادلفيا

كتبت مريم بدر الدين

خرج المئات إلى شوارع مدينة فيلادلفيا فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لليوم الثانى للاحتجاج على إطلاق الشرطة النار على والتر والاس، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 27 عامًا، ليعيد إلى الأذهان قضية جورج فلويد الشهيرة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للحظة إطلاق النار الشرطة عليه.

تجمع حوالي 500 شخص في حديقة غرب فيلادلفيا وبدأوا في مسيرة في الحى، وهم يهتفون ويطالبون بأسماء الضباط الذين فتحوا النار، وجاءت المظاهرات بعد أن قالت عائلة والاس إنهم طلبوا سيارة إسعاف لمساعدته في أزمة صحته العقلية، وليس لتدخل الشرطة، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.



خلال المطاردة



والتر والس بعد اطلاق النار

وقالت الشرطة إن والاس، 27 عاما، كان يستخدم سكينًا وتجاهل الأوامر بإلقاء السلاح قبل أن يطلق الضباط النار عليه يوم الاثنين. لكن والديه قالا مساء الثلاثاء إن الضباط علموا أن ابنهم يعاني من أزمة نفسية لأنهم ذهبوا إلى منزل الأسرة ثلاث مرات يوم الاثنين.

وأضرمت النيران في سيارة شرطة واحدة على الأقل ليل الاثنين ودمرت، وأصيب عدد من ضباط الشرطة بسبب القذف بالطوب، وتم نقل أحد الضباط إلى المستشفى بعد أن دهسته شاحنة مسرعة.

جاءت الاحتجاجات بعد أربعة أشهر تقريبًا من وفاة جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس التي أشعلت مظاهرات واسعة النطاق في فيلادلفيا وفي جميع أنحاء البلاد وحساب وطني حول الظلم العنصري وقتل الشرطة للسود.